نجح اللاعب سيرخيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في معادلة رقم مشاركاته مع منتخب بلاده مع مدربه في برشلونة الإسباني، المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان بوسكيتس شارك في مباراة إسبانيا ضد اليونان أمس الخميس في الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta للإحصائيات فإن بوسكيتس شارك في مباراته رقم 133 بقميص المنتخب الإسباني، بعد أن شارك في مباراة اليونان التي انتهت بفوز الإسبان بهدف دون رد.

بوسكيتس يُعادل رقم مدربه تشافي

وأضافت الشبكة إن بوسكيتس شارك في المباراة رقم 133 معادلًا رقم تشافي نجم برشلونة السابق ومدرب الفريق الكتالوني حاليًا.

جدير بالذكر أن بابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هو من سجل هدف الفوز الوحيد للإسبان من ضربة جزاء في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وكان كوكي لاعب وسط المنتخب الإسباني أعرب عن سعادته بالفوز على اليونان أمس مضيفًا أنها خطوة مهمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

منتخب إسبانيا لن يتنازل عن التأهل للمونديال

وأشار كوكي إلى أن المنتخب الإسباني لن يتنازل عن التواجد في كأس العالم في قطر، مضيفًا في الوقت ذاته إلى أن منتخب إسبانيا يملك لاعبين أصحاب جودة عالية.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة مستغلًا تعثر المنتخب السويدي الذي أصبح في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب اليونان عند 9 نقاط بالمركز الثالث.