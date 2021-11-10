أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن إنهاء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل ليكون الإقالة التاسعة بعد مرور 11 جولة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نيستور وكاريلي يفتتحان الإقالات في الدوري

وكانت بداية الإقالات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم مع المدير الفني البريطاني نيستور إل مايسترو، حيث قررت إدارة نادي التعاون رحيله بعد مرور جولتين فقط؛ لعدم ظهور سكري القصيم بالمستوى المتوقع.

وقررت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي إقالة البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء المغربي.

مسلسل رحيل المدربين مستمر

وقرر نادي الفيصلي رحيل المدير الفني الإيطالي باولو تراميزاني عن الفريق الأول لكرة القدم، وتم التعاقد مع البرتغالي دانييل راموس، كما أقالت إدارة الباطن المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش، واستقدمت الكرواتي ألين هورفات بدلًا منه.

ورحل خالد العطوي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بعد مسيرة طويلة، مؤكدًا أن الإدارة أبلغته بالتعاقد مع مدير فني آخر، حيث استقدمت الصربي فلادان ميلويفيتش، إلا أن فارس الدهناء لم يقدم المستوى المتوقع.

مدربان يغادران الطائي

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مشواره في دوري المحترفين مع التونسي محمد الكوكي، إلا أن أزمة عدم حصوله على شهادة PRO أنهت مشواره سريعًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد الطائي مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، ليحقق انتفاضة مع الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن تتراجع النتائج، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الرائد.

بيدرو آخر المغادرين

وأقالت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر البرازيلي مانو مينيز عن تدريب الفريق، بعد تذبذب الأداء والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم التعاقد في أكتوبر الماضي مع البرتغالي بيدرو إيمانويل.

ولم يستمر بيدرو إيمانويل كثيرًا، حيث تم الإعلان عن إقالته، اليوم الأربعاء، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع، وكشفت عن بديله المؤقت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).