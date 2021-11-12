كشفت تقارير صحفية آخر المستجدات حول مصير تاليسكا مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد تداول أنباء حول اقترابه من مغادرة العالمي والعودة لنادي بيشكتاش التركي.

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا انضم إلى النصر في صيف 2021 قادمًا من نادي بيشكتاش، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 12 مباراة رسمية مع الفريق الكروي الأول للعالمي.

تاليسكا خارج حسابات بيشكتاش

وذكرت التقارير أن نادي بيشكتاش لا يفكر في التعاقد مع تاليسكا نجم نادي النصر في شهر يناير المقبل.

ولا تُوجد أي عرض من النادي التركي، إلى اللاعب البرازيلي المتألق، من أجل العودة إلى الفريق.

النصر يبحث عن بديل لـ بيدرو إيمانويل

وفي سياق آخر، تسعى إدارة النصر خلال الفترة القليلة المقبلة، للتعاقد مع مدير فني جيد لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للبرتغالي المُقال بيدرو إيمانويل.

وتمت إقالة إيمانويل من قيادة فريق النصر بعد 40 يومًا فقط من التعاقد معه.

كشفت تقارير إعلامية أن إقالة إيمانويل جاءت كونه كان مدربًا لمرحلة قصيرة في النادي ولن يُكمل لفترة طويلة مع الفريق، مما دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته والبحث عن مدرب جيد بعقد طويل الأمد.

تشير الترشيحات إلى رغبة إدارة العالمي في التعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريفر بليت الأرجنتيني.

كما يفكر النصر في التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال ونادي فلامنجو البرازيلي.