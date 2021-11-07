يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة المنتخب الأسترالي الخميس المقبل في الجولة الخامسة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تاريخ المواجهات

ولم يحقق المنتخب السعودي من قبل الفوز على أستراليا في تصفيات كأس العالم، حيث سبق للمنتخبين أن التقيا في 4 مواجهات سابقة بتصفيات المونديال، شهدت 3 انتصارات للمنتخب الأسترالي مقابل تعادل وحيد.

منتخب السعودية يسعى لأول فوز ضد الأستراليين

وفي تصفيات مونديال 2014 فاز المنتخب الأسترالي على الأخضر بثلاثية لهدف، ثم فازت أستراليا مجددًا برباعية مقابل هدفين في التصفيات ذاتها.

وتقابل المنتخبان مرتين في تصفيات كأس العالم 2018، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق، وفي اللقاء الأخير فازت أستراليا بثلاثية مقابل هدفين.

ويتواجد المنتخب السعودي في المركز الأول برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.

أما المنتخب الأسترالي فيتواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد التدريب في سيدني، عند السابعة مساء اليوم الأحد ، ويستمر تدريبه في المدينة ذاتها يومي الاثنين والثلاثاء.

ويؤدي الأخضر تدريبه الرئيسي على إستاد كومبانك، ملعب المباراة، عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، وستكون مواجهة السعودية ضد أستراليا، يوم الخميس، عند الساعة 12:15 مساء بتوقيت المملكة.