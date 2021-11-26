أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن سعادته بقيادة النصر لتجاوز عقبة الأهلي اليوم، مؤكدًا عدم وجود أي مشاكل داخل صفوف العالمي.

تاليسكا يؤكد عدم وجود مشاكل:

وقال تاليسكا خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “الأهلي فريق جيد وحصلنا على 3 نقاط مهمة.. اليوم كنا نملك الروح القتالية اللازمة وهذا هو المهم”.

وتابع: “أقولها بكل وضوح.. لا توجد لدينا مشاكل في النادي ونحن نركز في الملعب فقط، وعلى الإعلام عدم تصوير وجود مشاكل في النصر”، مضيفًا: “حب الانتصار كان أقوى من كل شيء ونشكر الجماهير”.

وعن رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن صفوف النصر، علق تاليسكا قائلًا: “هذه رؤية الإدارة.. وأنا هنا مهمتي لاعب فقط”.

النصر يتجاوز الأهلي بثنائية:

ولعب الأهلي ضد النصر اليوم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، وأحرز النجم البرازيلي ثنائية فريقه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 17 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع.