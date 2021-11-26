اختتمت أمس الخميس 25 نوفمبر 2021، فعاليات بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الرياضية الأولى على ملعب جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بإقامة كرنفال مميز برعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية المهندس عبدالله أبوثنين، وبحضور رئيس جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدكتور أحمد اليماني، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، ونائب رئيس اللجنة والمشرف العام على البطولة خالد الخطاف.

فعاليات بطولة اللجان العمالية الأولى

وشهد الحفل الختامي حضور عددٍ كبير من نجوم كرة القدم السعودية يتقدمهم ماجد عبدالله ويوسف الثنيان والفنان يوسف الجراح والعديد من الضيوف المميزين في مجالي الرياضة والإعلام، فضلًا عن ممثلي الجهات المشاركة.

وبهذه المناسبة، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين أن إقامة مثل هذه الفعاليات يندرج تحت برامج “جودة الحياة” المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تعزز من وجود بيئات صحية ورياضية لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، وتهيئة أرضية خصبة ومناسبة لمجتمع مفعم بالحياة.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة على تعاونها ومساهمتها الفعالة في إنجاح هذا الحدث، مبينًا أن العمل سيتضاعف في المستقبل من خلال الاستمرار في تنظيم مثل هذه البطولات التي تجمع أعضاء اللجان العمالية في مكان واحد للتنافس بشرف ومحبة .

وكان الحفل الختامي قد بدأ بإطلاق الألعاب النارية والأغاني الوطنية، قبل أن تنطلق المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم بالبطولة، التي جمعت فريقي جمعية إنسان والبنك العربي حيث توج فريق جمعية إنسان بلقب البطولة بعد فوزه بهدف وحيد سجله اللاعب فؤاد حويس في الشوط الأول من المباراة.

وعقب نهاية اللقاء، تواصلت فعاليات الكرنفال بإقامة أوبريت غنائي وطني بمشاركة فرقة من الأطفال قدمن لوحات استعراضية رائعة ، فضلا عن مشاركة فرقة شعبية إضافة، و العديد من المسابقات والجوائز للحضور الجماهيري الكبير الذي حضر المناسبة.

تكريم المشاركين في البطولة

وفي ختام الحدث كرّم راعي الحدث معالي د.عبدالله أبوثنين أصحاب جوائز البطولة، حيث توج فريق جمعية إنسان بكأس بطولة كرة القدم. وجائزة مالية قدرها 35700 ألف ريال، فيما حصل البنك العربي على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 20 ألف ريال .

وفي الجوائز الفردية المقدمة، توج ريان السهلي لاعب فريق جمعية إنسان بجائزة أفضل لاعب بالبطولة، وإيهاب السيد لاعب البنك العربي (الهداف)، إضافة إلى عاطف عبدالرحمن من شركة stc (أفضل حارس مرمى)، وعبدالمجيد الغامدي من ميدغلف (أفضل إداري)، وأخيراً محمد العنزي (أفضل مدرب).

وعلى صعيد بطولة البلوت توج فريق جمعية إنسان بالمركز الأول وجائزة مالية بلغت 20 ألف ريال، فيما حصد فريق أرامكو مركز الوصافة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.