أعلنت أمانة حفر الباطن أمس عن تطوير وصيانة ملعب رابطة الأحياء الواقع على طريق الشمال مشيرة إلى أنه سيتم تركيب إنارة وعشب صناعي حسب مواصفات الملاعب الرياضية الدولية مع إنشاء مدرجات تسع لـ400 متفرج.

تجاهل مطالب 2000 لاعب

وجاء ذلك بعد تقرير “المواطن“ تحت عنوان: “الإهمال يضرب ملاعب الشباب في حفر الباطن“ الذي استعرض مطالبات الشباب الرياضيين بصيانة وتأهيل الملاعب التي أصبحت مهجورة في ظل وجود أكثر من 2000 لاعب يمثلون 32 فريقًا من فرق الحواري.

مناشدة أمانة حفر الباطن

وكان رئيس رابطة أحياء حفر الباطن لكرة القدم جابر الظفيري ناشد في وقت سابق، عبر “المواطن“ أمانة حفر الباطن بالالتفات لهذه الفئة المهمة من الشباب، حيث لا يوجد سوى ملعب واحد تقام عليه جميع المباريات حتى تهالك وأصبح بحاجة إلى صيانة مستمرة، مؤكدًا أن صيانة الإنارة تتم على حسابهم الخاص رغم تكلفتها العالية.