انطلقت اليوم فعالية “تجربة مسامير”، إحدى فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، وهي لعبة ديناميكية تجسد تجربةً مختلفةً عبر تعرض المشترك فيها لمجموعة من المؤثرات البصرية والحسية مثل رذاذ الماء والرياح.

تجربة مسامير:

وتعرض فعالية “تجربة مسامير” في مدخلها مجسمات لشخصيات المسلسل، مثل سعد غنام وسلتوح، حيث يدخل الحضور إلى قاعة العرض عبر مجسم للدكتور- أحد شخصيات البرنامج-، وعند الدخول تظهر قاعة العرض الثلاثية الأبعاد، ويمكن الجلوس على مقعد سيارة تأخذ المغامر نحو رحلة بين عوالم مختلفة ومشوقة.

تعليمات السلامة:

كما تعرض الشاشات تعليمات السلامة، إذ يفضل تجنب الحوامل والمصابين بالصرع والمصابين بمشاكل القلب والمصابين بآلام الظهر والبطن عدم الدخول للعرض.

وتمثل اللعبة 4 منصات ويمكن استخدام الكبسولات ذات الطابع المستقبلي بشكل فردي أو جمعي لتوفير ما يصل إلى 32 مقعدًا في التجربة الواحدة، حيث يتمكن الزوار من إنهاء التجربة والمرور بكل مراحلها خلال 20 دقيقةً كحد أقصى.

غرفة للتذكارات:

وقد خصصت غرفة للتذكارات يمكن للزائر شراء منتجات بهوية مسامير، من أكواب وملابس وألعاب مع العديد من المنتجات المتميزة ليحتفظ بجزء من عالم مسامير.

ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى منطقة “بوليفارد رياض سيتي” لعيش تجربة مسامير التي تستقبل زوارها من الساعة 5:00 عصرًا وحتى 2:00 صباحًا، عبر الرابط: هنا.