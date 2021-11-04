تواصل منطقة “كومبات فيلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، فعالياتها التي بدأتها في الـ 23 من أكتوبر الماضي، حيث نجحت في استقطاب عشاق ألعاب القتال والفعاليات الإلكترونية والتحديات المتنوعة، للدخول في مغامرات فريدة، تعكس مدى التنوع الترفيهي وتعدد مساراته في فعاليات المنطقة وألعابها المتنوعة.

فعاليات كومبات فيلد

ويتوافد الزوار يوميًا بمجموعات عائلية وشبابية نحو المنطقة، ليستقبلهم العرض الرئيسي الذي يمثل نقطة جذب في المداخل، حيث يحاكي قتالات حية بين فريقين، مُعزَّزة بتأثيرات تُضاعف واقعيتها من خلال إضرام النيران وأصوات تهاوي الحطام.

وتتجول في أنحاء المنطقة فرقةٌ موسيقيةٌ أفريقية بأزيائها العسكرية، لتقديم استعراض عسكري وتشكيلات بهلوانية، يحيط بها الزوار فور وصولها ليوثقوا اللحظة طيلة فترة العرض، فيما تستقطب الألعاب الجماعية، خاصة ألعاب المناطق القتالية والألغاز، جموعًا كبيرة من الزوار إلى المنطقة.

وتهيأت أجواء المكان بمظاهر واقعية، جعلت السير فيه أشبه بالتجول في منطقة عسكرية بتنوع أسلحتها وفعالياتها، كما عززت فعاليات “كومبات فيلد” واقعيتها من خلال انتشار شخصيات تمثل بيئات ومناطق عالمية متنوعة، منها ما يمثل الغرب الأمريكي، إضافة إلى الجنود المشاة والطيارين وغيرهم من ذوي العلاقة بالمجالات القتالية.

وتمثل محاكاة القتال وتقنية الاستشعار في الألعاب إحدى أبرز التجارب التي تقدمها المنطقة لأول مرة، مما أدى إلى توافد الفرق القتالية إلى بعض المناطق رغبة في المشاركة بفعالياتها الاستثنائية.

وتتيح المعارض القائمة في المنطقة للزوار تفقد الأسلحة بأحدث تقنياتها، ومشاهدة عروض متنوعة لأسلحة كبريات الشركات العالمية، ليبدو الانبهار على وجوه الزوار بما تتمتع به المنطقة من مقتنيات وتصاميم توحي بمدى العناية بتعزيز تجربتهم.

6 مناطق رئيسية

وتضم “كومبات فيلد” فعاليات عديدة ومتنوعة، تتوزع على 6 مناطق رئيسة، تصل مساحتها إلى 310 آلاف م2، وتبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية 44 ألف زائر، في حين يصل عدد مواقف السيارات المخصصة للزوار إلى 12 ألف موقف، إضافة إلى 600 موقف لذوي الإعاقة. وتبدأ فعاليات المنطقة يوميًا عند الساعة الـ 5:00 مساءً وتدوم حتى الـ 1:00 صباحًا.