أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مستشاراً مالياً ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المنجم للأغذية عن تحديد النطاق السعري بين 55-60 ريالاً للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن عملية الطرح تشمل طرح 18 مليون سهماً عادياً من أسهم الشركة ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمون الحاليون للشركة، فيما بلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.99 مليون سهم.

سعر الطرح للاكتتاب العام

وأضافت الشركة، أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 18 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100 % من إجمالي أسهم الطرح.

وتابعت إتش إس بي سي العربية السعودية أنها ستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في 15 نوفمبر 2021م وتنتهي 21 نوفمبر 2021م.