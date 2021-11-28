أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(105) ريالات سعودية للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

موعد اكتتاب الأفراد في سهم تداول السعودية القابضة

وقالت الشركة إنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021م والتي ستستمر لغاية الخميس الموافق 2/12/2021م، حيث تم تخصيص (10,800,000) سهم عادي تمثل نسبة (30%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.