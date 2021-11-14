أوضحت دراسة نشرت في ” Cell Reports” أن تناول الملح يؤدي إلى انقباض الأوعية في منطقة ما تحت المهاد في الدماغ مما يحد من تدفق الدم وهو ما يؤدي للإصابة بـ “الخرف”.

وكشفت الدراسة أن هذه الحالة تؤدي إلى مرض الزهايمر أو بعد السكتة الدماغية أو نقص تروية الدم، ووُصفت هذه الظاهرة بانخفاض تدفق الدم الذي ينتج عنه نقص الأكسجة أي نقص في وصول الأكسجين إلى الأنسجة.

بعض أضرار الملح

كما تتضمن أضرار الملح الزائد في النظام الغذائي ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثيره على انقباض الأوعية الدموية، حيث تبقى مستويات الصوديوم مرتفعة لدينا لفترة طويلة.

كما أبانت الدراسة أن هناك سلسلة من الأدلة على أن تقليل تناول الملح يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في الدماغ وقد يقي من الخرف.