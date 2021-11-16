تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد فيتنام، أملًا في استمرار توهج الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وخطفه الثلاث نقاط.

السعودية ضد فيتنام:

واختتم الأخضر، استعداداته لمباراة السعودية ضد فيتنام، حيث أدى حصة تدريبية متنوعة على “إستاد ماي دينه”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد فيتنام، يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

تحذير للاعبي الأخضر:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، أن منتخب فيتنام الأول لكرة القدم سيُهاجم أمام السعودية، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال ماجد الفهمي: “مدرب منتخب فيتنام يؤكد أنه سيُهاجم ويجب أن نحذر من منتخبهم المتطور .. اللاعب يشعر بالراحة في بيئة المنتخب السعودي وذلك يعود للتكامل بين الإدارة والجهاز الفني.. المهمة الأكبر هي السيطرة في آسيا”.

وعلق طارق النوفل قائلًا: “أخاف على المنتخب السعودي أمام فيتنام من الأجواء والملعب فقط .. مع رينارد الأخضر متعاضد ونتائج لا سابق لها .. الـ 3 نقاط مضمونة بشرط أن يستمر نفس التركيز”.