أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، أنه تم فتح تحقيق عاجل لتتبع مسار الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء.

وذكر رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد، أن” الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء”،مؤكدًا قيام القوات الأمنية بإجراءات حفظ النظام”.

استهداف منزل مصطفى الكاظمي

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن: إن استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملة وتفصيلاً ” موضحًا أن “محاولة الاغتيال تمّت من خلال 3 طائرات مسيرة”، مبيناً، أن “القوات الأمنية أسقطت طائرتين، أما الطائرة الثالثة فقد هاجمت منزل رئيس الوزراء”.

وأكد معن، على “فتح تحقيق واسع، فضلاً عن تشكيل فرق عمل كاملة تعمل على تسخير جميع الموارد والجهود للوصول للجناة، من خلال متابعة وتحديد الكاميرات ومناطق الانطلاق، فضلاً عن الآلية المستخدمة”.

تفاصيل استهداف منزل الكاظمي

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت الخلية في بيان أن “محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”، لافتا إلى أن “الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة وأضافت، أن “القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة“.