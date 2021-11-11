أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية – تداول – اليوم مرتفعًا 41.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11898.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

أداء مؤشر تداول

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 131 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، وشاكر، وباتك، وسابك للمغذيات الزراعية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو، وصناعة الورق، ومهارة، ودله الصحية، وإكسترا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.31% و 5.52% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وإعمار، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، والجزيرة، والأهلي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 158.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24759.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم تقاسمتها 2734 صفقة.