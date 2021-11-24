دشن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، مبنى الخدمات المساندة لمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران. ويأتي ذلك المشروع باكورة شراكة بين الإدارة العامة للخدمات الصحية والقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة، ويتكفل القطاع الخاص بقيمتها التي تتجاوز 80 مليون ريال، ويمتد تشغيله إلى 15 عامًا.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تسعى لتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية بجميع مرافقها من خلال طرح عدد من المشاريع بنظام BOT خلال العام 2022م بتكلفة مليار ريال في مجال الخدمات المساندة العامة، والخدمات الطبية المساندة، بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للتخصيص.