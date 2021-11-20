صعد الفريق الكروي الأول بنادي ضمك إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت رسميًا في افتتاح الجولة الـ12 من المسابقة.

ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم:

ضمك متواجد في الصدارة برصيد 24 نقطة، ويليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 23 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 22 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 19 نقطة والرائد خامسًا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز السادس متواجد فريق الفيحاء برصيد 17 نقطة، وخلفه كل من الأهلي والفيصلي في المركزين السابع والثامن برصيد 15 نقطة لكل فريق.

النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، والفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة بينما تتواجد أندية الحزم والتعاون والاتفاق والطائي وأبها في المراكز من 11 إلى 15 على الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.

نتائج مباريات السبت في الدوري السعودي:

وكانت نتائج مباريات اليوم السبت، انتهت بفوز الطائي على الفتح وفوز ضمك على الفيحاء، وتعادل الفيصلي مع الشباب، بدون أهداف، وتعادل النصر مع الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الـ12 من الدوري، حيث كان من المقرر إقامتها غدًا، وذلك بسبب خوض الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل ضد نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.