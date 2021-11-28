صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لـ صدارة ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد أن حقق فوزًا غاليًا على حساب نادي الطائي بهدف دون رد.

نتائج مباريات اليوم السبت:

وكانت مباريات اليوم السبت، انتهت بتعادل سلبي بين الباطن والحزم، وفوز الاتفاق على الفيصلي بهدف دون رد، وفوز العميد على الطائي بهدف دون رد.

الاتحاد يستعيد الصدارة:

ويتواجد العميد في المركز الأول برصيد 26 نقطة، يليه ناديي الشباب وضمك في المركزين الثاني والثالث برصيد 25 نقطة لكل فريق، أما نادي الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 19 تقطة.

والفيحاء والرائد في المركزين الخامس والسادس برصيد 18 نقطة لكل فريق، والنصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة، أما الاتفاق فمتواجد في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، الأهلي تاسعًا والفيصلي عاشرًا برصيد 15 نقطة لكل فريق.

وتتواجد أندية الفتح والباطن وأبها في المراكز من 11 إلى 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة لكل فريق.

أما ناديا التعاون والحزم فمتواجدان في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 11 نقطة لكل فريق، الطائي في المركز السادس عشر والأخير برصيد 10 نقاط لكل فريق.