شهد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغيرًا بسيطًا، بعد مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13.

نتائج مباراتي اليوم:

وأُقيمت مباراتان اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فرض الفيحاء التعادل على التعاون، فيما نجح النصر في تحقيق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُستكمل منافسات الجولة الـ13، يوم غد السبت، بـ3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الحزم، الاتفاق ضد الفيصلي، والاتحاد أمام الطائي، على أن تُختتم مواجهاتها، الأحد المقبل، بلقاء أبها ضد الهلال.

جدول ترتيب دوري المحترفين:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباراتي اليوم، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع ضمك، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 19 نقطة، ثم الفيحاء والرائد بـ18 نقطة، وحل النصر سابعًا برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي والأهلي، ويتواجد الفتح في المركز العاشر بـ13 نقطة، متساويًا مع الاتفاق وأبها.

ويقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، يليه التعاون برصيد 11 نقطة، ثم الحزم بـ10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ10 نقاط أيضًا.