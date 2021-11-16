واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تألقه اللافت، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ليُحافظ على صدارة المجموعة الثانية.

نتائج الجولة السادسة:

وحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه صالح الشهري، ليحصد الأخضر ثلاث نقاط هامة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة في صالح الأخضر، حيث نجحت اليابان في تحقيق الفوز على عمان بهدف نظيف، فيما تعثرت أستراليا بتعادل ضد الصين، ليقرب الصقور من التأهل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب مجموعة منتخب السعودية:

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي؛ منتخب السعودية الأول لكرة القدم يُحلق منفردًا في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيف.

وحل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ثالثًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن عمان، ثم الصين برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الفيتنامي الترتيب بدون أي نقاط.