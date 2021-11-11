أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن عدد زوار موسم الرياض وصل حتى الآن لـ مليونَي زائر خلال 20 يومًا فقط.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله وصل عدد زوار موسم الرياض لـ مليونَي زائر حتى الآن في ٢٠ يومًا، أتقدم بخالص الشكر لسيدي قائدنا الملهم على دعمه اللامحدود”.

وأضاف تركي آل الشيخ: “أشكر كل الجهات المساندة … وإلى من يعمل في الموسم في كل الزونات أنتم في القلب”.

الحمدلله وصل عدد زوار #موسم_lلرياض ل ٢ مليون زائر حتى الان في ٢٠ يوم … اتقدم بخالص الشكر لسيدي قائدنا الملهم على دعمه اللامحدود … واشكر كل الجهات المساندة … وإلى من يعمل في الموسم في كل الزونات انتم في ❤️… 🇸🇦💪🏻 ولاتجون 😉 pic.twitter.com/CZq7Zp4Ela — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 11, 2021

مهرجان ترفيهي عالمي

يذكر أن موسم الرياض، هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.