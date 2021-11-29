تقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأسمى آيات الشكر والعرفان للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد وأخوانه وأسرته لتزويدهم مركز المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف مجموعة من المخطوطات الثرية والنادرة من مخطوطات والده سماحة الشيخ عبدالله بن حميد-يرحمه الله- والبالغ عددها أكثر من (355 مخطوطة).

إضافة نوعية:

وثمن الرئيس العام الإهداءات القيمة من الشيخ صالح بن حميد، والتي تعد إضافة نوعية ومهمة تساهم في تنمية المكتنزات القيّمة داخل مركز المخطوطات بالمكتبة، وتمكّن الزائرين والباحثين وطلبة العلم من الاستفادة مما تحويه من معلومات ثمينة.

وأكد السديس أن المخطوطات تحظى باهتمام من منسوبي مكتبة الحرم المكي الشريف سيجري العمل على تعقيمها وترميمها وتهيئتها بأفضل الوسائل لإتاحة فرصة الاستفادة لكافة مرتادي المكتبة.