وثق مقطع فيديو تساقط المياه من شلالات طفالة جنوب شرق مكة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات التابعة للمنطقة اليوم.

وأظهر الفيديو انحدار المياه بشدة من المرتفعات فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

تنبيه من طقس الطائف

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.