وثق مقطع فيديو تساقط المياه من شلالات طفالة جنوب شرق مكة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات التابعة للمنطقة اليوم.
شلالات #طفاله جنوب شرق #مكه_الان
رصد/ فهد المنصوري@ksaihotmail pic.twitter.com/sv44dKXsWI
— طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) November 10, 2021
وأظهر الفيديو انحدار المياه بشدة من المرتفعات فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
تنبيه من طقس الطائف
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
توقعات الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
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