فقد الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي نقطتين، إثر التعادل مع نادي بيرنلي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي:

وبدأ البلوز المباراة ضاغطًا بقوة بحثًا عن إحراز الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب الألماني كاي هافرتز من إحراز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

ولم يتمكن البلوز من تعزيز النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بهدف دون مقابل.

بيرنلي يعود:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء البلوز ليتمكن بيرنلي من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ماتي فيدرا في الدقيقة الـ80.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل ليُصبح رصيد البلوز 26 نقطة في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ18 برصيد ثماني نقاط.