حذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور نواف السلمي، من خطورة السماعات التجارية على الأذن، مشدداً على أن تبادل السماعات بين الأشخاص ينقل البكتيريا.

فيديو | د. نواف السلمي: السماعات التجارية أكثر خطرًا على الأذن وتبادلها بين الأشخاص ينقل البكتيريا #برنامج_اليوم pic.twitter.com/YMoIDshed3

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 11, 2021

وأوضح السلمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية: أن السماعات الأصلية تتبع المواصفات الدولية ومستوى الصوت فيها لا يصل لضرر الأذن، بعكس السماعات التجارية والمقلدة، بما يمثل خطورة على الأذن.

ممارسات خاطئة:

ولفت إلى أن تبادل السماعات من الممارسات الشائعة الخاطئة، وذلك لأن مجال انتقال العدوى من خلال الأذن وارد جداً، كما يجب الحفاظ على نظافة السماعة أيضاً وعدم تركها عرضة لجراثيم وبكتيريا الجو ومن ثم استخدامها.