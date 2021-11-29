يسابق نادي النصر الزمن للتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

تصريح لـ جارسيا قد يعيق المفاوضات

وكان جارسيا صاحب الـ57 عامًا تحدث في سبتمبر الماضي عن رغبته في العودة للتدريب في إيطاليا مفضلًا ذلك عن الذهاب إلى الشرق الأوسط.

تصريح جارسيا قد يقف مانعًا بينه وبين تدريب العالمي رغم كشف تقارير إعلامية سعودية عن حصول العالمي على موافقة من جارسيا لتدريب أصفر العاصمة.

النصر يحصل على موافقة 2 من المدربين

وذكر برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن إدارة مسلي آل معمر تملك موافقة رسمية من المدرب البرتغالي أبيل فيريرا مدرب نادي بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى موافقة مشروطة من المدرب الفرنسي رودي جارسيا في حال فشل المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جارسيا كان مرشحًا لتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن بعد تعيين الألماني رالف رانجنيك لتدريب اليونايتد أصبح جارسيًا قريبًا من النصر.