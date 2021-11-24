يقدم تطبيق توكلنا بطاقات تهنئة للطلاب والطالبات الناجحين في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة.

طريقة الحصول على بطاقة تهنئة في توكلنا

يذكر أنه يمكن الحصول على بطاقات التهنئة من التطبيق من خلال ما يلي:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا.

الانتقال إلى الخدمات ومن ثم اختيار النتائج الدراسية.

اختر اسم الطالب ثم انزل حتى الخيار الأخير في القائمة المنسدلة.

اضغط على بطاقة التهنئة حيث يمكنك طباعتها أو إرسالها بالجوال.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات

ويمكن معرفة نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا من خلال أيقونة مخصصة للاستعلام عن النتائج، حيث يمكن إرسال إشعار لأولياء الأمور في حال نشر نتائج الاختبارات فور إعلانها من المدارس في نظام نور التعليمي ليتمكن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الاطلاع عليها مباشرة.