يسابق نادي النصر الزمن للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

تعرف على اتفاقية #النصر مع وكيل اعمال المدرب جلاردو .. خالد القحطاني: لماذا لم يتم التوقيع معه في بداية الموسم والانتظار على المدرب السابق ؟

اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/iDrDzjHUYq — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 10, 2021

جالاردو متاح لـ التفاوض مع النصر في يناير:

وقال برنامج “أكشن مع وليد”: إن العالمي كان تواصل مع وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو لتدريب الفريق الأول في سبتمبر الماضي عن طريق خطاب حيث رد وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني بأن موكله لن يكون متاحًا إلا في يناير المقبل للتفاوض معه.

وذكر البرنامج أنه ربما بسبب إقالة بيدرو إيمانويل في الفترة الحالية، فقد يدخل العالمي في مفاوضات للتعاقد مع جالاردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني وضمه خلال الشهر الجاري بدلًا من الانتظار إلى يناير.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن إقالة إيمانويل جاءت كونه كان مدربًا لمرحلة قصيرة في النادي ولن يُكمل لفترة طويلة مع الفريق، مما دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته والبحث عن مدرب جيد بعقد طويل الأمد.

مرشح آخر لتدريب العالمي:

كما يفكر النصر في التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال ونادي فلامنجو البرازيلي.