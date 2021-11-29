دشنت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، أعمال تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، الذي يعد علامة فارقة في مسيرة تنمية قطاع الطاقة في المملكة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.

مشروع تطوير حقل الجافورة

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، اليوم، إن مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة نحو 6 مليارات ريال.

فيما ذكر المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية”، أن إنتاجية الحقل قد تصل لملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030، مضيفا “سنصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري”.

اكتشاف حقل الجافورة

يذكر أن حقل الجافورة كان قد اكتُشف في 2014، وفي فبراير 2020، رأس الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واطلع على العرض الذي قدمته وزارة الطاقة حول خطط تطوير مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، ضمن برنامج التوسّع في إنتاج الغاز في المملكة.

عقود بـ 10 مليارات دولار

كما سيشهد الحفل توقيع مجموعة عقود بقيمة 10 مليارات دولار وهي جزء من تطوير المرحلة الأولى لحقل الجافورة للغاز الصخري في المنطقة الشرقية.