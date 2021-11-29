رفع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومنسوبو الوزارة وأرامكو السعودية أسمى التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، حفظهما الله، مع خالص الشكر والامتنان لما يوليانه قطاع الطاقة ومنظومته من دعمٍ ومساندةٍ وتوجيه.

وتحتفل وزارة الطاقة اليوم بتدشين أعمال تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، الذي يُعد علامةً فارقةً في مسيرة تنمية قطاع الطاقة في المملكة.

أهمية اقتصادية متميزة

ويؤكد المراقبون، أن لتطوير حقل الجافورة أهميةً اقتصاديةً متميزةً، من جوانب عدة، للمملكة. ولكن للجافورة، كذلك، مكانةٌ عزيزةٌ في تاريخ بلادنا الغالية. فخلال شهري شعبان ورمضان من عام 1319هـ، بقي الملك عبدالعزيز، ومن كان معه من رجاله، وهم لا يزيدون على ثلاثةٍ وستين رجلًا، في الأطراف الشمالية من الجافورة.

وفي هذا يقول، رحمه الله، عن بقائهم في الجافورة: “ولم يدرِ أحد عنا أين كنا، فجلسنا شعبان بطوله، إلى عشرين رمضان”.

ثم انطلق من هناك متجهًا صوب الرياض، ولم يبزغ فجر الخامس من شوال إلا والمنادي ينادي في الرياض أن “المُلك لله، ثم لعبدالعزيز بن سعود”، لتنطلق بعد ذلك ملحمة ومسيرة نجني اليوم ثمارها، بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل حكمة ورؤية قيادات مملكتنا الغالية، وولاء وإخلاص شعبها الكريم.

اكتشاف وتطوير الحقل

واكتُشف حقل الجافورة في عام 2014م، وفي شهر فبراير من عام 2020م، رأس صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واطلع على العرض الذي قدمته وزارة الطاقة حول خطط تطوير مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، ضمن برنامج التوسّع في إنتاج الغاز في المملكة.

ثم صدر الأمر السامي الكريم بالبدء بتطوير الحقل، على أن تكون أولوية تخصيص إنتاجه من الغاز والإيثان والسوائل للقطاعات الوطنية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها.

ودائما ما كانت وزارة الطاقة، موجِّهًا وداعمًا ومُمكّنًا لأعمال التنقيب والاكتشاف والتطوير، وسعت إلى تذليل جميع العقبات.

وقد أسهمت جهود وزارة الطاقة في المحافظة على محجوزات أرامكو السعودية، وحل الكثير من قضايا الأراضي المتعلقة بها، وأدى هذا إلى تيسير أعمال التنقيب والاكتشاف، وتطوير المشروعات العملاقة وخطوط الأنابيب، ومنها حقل الجافورة. واليوم نحتفل بتدشين أعمال تطوير حقل الجافورة، بعد أن تحققنا من الجدوى التجارية لذلك.

أكبر حقل للغاز بالمملكة

وحقل الجافورة هو أكبر حقل في المملكة للغاز غير التقليدي، من حيث حجم المخزون والمساحة، إذ يبلغ طوله حوالي ١٧٠ كيلومترًا، وعرضه ١٠٠ كيلومتر، ويبلغ مخزون الغاز في الحقل أكثر من ٢٠٠ تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام الرطِب، الذي يحتوي على الإيثان، وسوائل الغاز، والمكثفات.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من الجافورة مع نهاية عام 2024م، وأن يصل الإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم، من غاز البيع، عند اكتمال تطوير الحقل.

وسيُسهم الإنتاج من الحقل في زيادة الطاقة الإنتاجية في المملكة من غاز الإيثان بما يُعادل ٤٠٪؜ من الإنتاج الحالي، وفي إنتاج نحو 500 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات.