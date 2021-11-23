انتهت مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي.

الزمالك ضد البنك الأهلي:

وبدأت مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بشكل سريع، واتسمت بالإثارة والندية، وظهرت معاناة الفريق الأبيض لغياب الثنائي أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

وأطلق إمام عاشور تسديدة قوية أبعدها حارس مرمى البنك الأهلي، الزنفلي، ورد حارس الزمالك، محمد عواد بالتألق وأبعد عرضية خطيرة من اللاعب يعقوبو، قبل أن ينجح محمد هلال في هز شباك الفريق الأبيض برأسية عند الدقيقة 15.

واستمرت محاولات الفريق الأبيض وسيطر على اللعب، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بتقدم الفريق الضيف بهدف دون رد.

زيزو يسجل التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الزمالك سيطرته على اللعب، واصطدمت تسديدة مصطفى فتحي بالقائم، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليحتسبها، وسددها أحمد سيد زيزو بنجاح عند الدقيقة 70.

واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح المحاولات، لتنتهي أحداث مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط في المركز التاسع.