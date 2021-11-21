انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

حكم المباراة يلغي هدف #ابها الاول بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـ VAR . #ابها_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/yrqkfN0lYp

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2021

شوط شهد إلغاء هدفين لـ الأهلي وأبها

وكان الراقي تقدم بهدف سجله المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

كذلك سجل نادي أبها هدفًا في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول وأيضًا تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

الراقي يسعى لأول فوز له على ملعب أبها

ويسعى الراقي إلى تحقيق أول فوز له على أبها في ملعب الأخير، حيث سبق للراقي أن تعادل في مباراتين وخسر لقاء في المباريات التي أُقيمت في المحالة.