نجح المنتخب العماني في الخروج بدون أهداف ضد المنتخب العراقي خلال الشوط الأول من ثاني مباريات بطولة كأس العرب عن المجموعة الأولى بعد محاولات عراقية كبيرة على المرمى.

تسديدات عراقية

ظل الشوط الأول هادئا حتى الدقيقة الثامنة حتى تحصل محمد قاسم لاعب المنتخب العراقي على ركلة حرة سددها ببراعة ولكنها ضلت طريقها للشباك واستمر الهدوء في اللقاء حتى عاد اللاعب نفسه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكن تصدت لها العارضة بالنيابة عن الحارس العماني.

يبدو أن التسديد من بعيد هو السلاح الوحيد في اللقاء ففي الدقيقة 31 سدد أحمد فرحان تسديدة قوية تصدى لها أحمد الرواحي حارس المنتخب العماني والعارضة حرمت العراق من أولى الأهداف.

غياب عماني

لم يكن للمنتخب العماني حضور هجومي في الشوط الأول، يذكر أن المنتخب العماني متراجع في الدفاع ويحاول الهجوم عن طريق الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى.