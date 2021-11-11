أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن برنامج الوورد يعتبر من البرامج المفيدة لتحرير الصور، ويمكن من خلاله إزالة خلفية الصور أو الكتابة عليها.

يعتبر الوورد من البرامج المفيدة لتحرير الصور، خاصة إذا كنت مستعجل، مثل إزالة خلفية الصور أو الكتابة عليها، أو تغيير ألوانها وأشكالها وحدودها وغيره.

في المقطع طريقة إزالة الخلفية مثلاً.

وإذا كان عندك صورة غير خاصة بإمكانك كذلك إزالة خلفيتها عبر هذه الخدمة:https://t.co/5zn9cLJlif pic.twitter.com/KLFADHMjFq — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) November 10, 2021

وأضاف عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن أيضًا من خلال البرنامج تغيير ألوانها وأشكالها وحدودها وغيره.

وتابع أنه أيضا يمكن إذا كان لديك صورة غير خاصة بإمكانك كذلك إزالة خلفيتها عبر هذه الخدمة (http://remove.bg).