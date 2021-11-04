توجت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس 100 فائز وفائزة على مستوى المملكة من الطلاب والطالبات في المسابقة الختامية الافتراضية لوزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1442 هـ ( اقرأ و ارتق – و ما ينطق عن الهوى ) ضمن ” برنامج نشاطي الصيفية ” على مستوى المملكة .

وألقى المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر بن عبد الله العبد الكريم كلمة أثنى فيها على مشاركة الطلاب والطالبات في المسابقة الوزارية التي توجت بـ 100 فائز وفائزة على مستوى المملكة، مثمناً حرص ودعم ومتابعة وزارة التعليم، ومهنئاً الفائزين بالمسابقة.

ثم ألقى وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد بن سعود المقبل كلمةً أكد فيها على ما توليه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- من عناية بالنشء في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، مقدماً شكره للفريق المستضيف بتعليم المدينة وجميع مناطق المملكة.

وفي الختام قُدم عرض مرئي لمراحل المسابقة وإعلان الفائزين على المستوى الوطني، كما كرمت مدارس التحفيظ الأهلية بالتزامن مع الحفل الختامي الفائزات من طالبات تعليم المدينة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، و ” برنامج نشاطي الصيفية ” على المستوى الوطني وعددهن (46).