أصدر أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمراً يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443ه الموافق 14 نوفمبر 2021م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

– مادة أولى: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

– مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.