برأ فهد بو عائشة وكيل أعمال اللاعب عبدالرحمن العبود لاعب نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي من اتهامات فهد باقديم بشأن عدم الاحترافية وأزمة الشيكات.

تصريح وكيل سعود عبدالحميد يثير أزمة

وكان فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد قال في تصريحات لـ برنامج ” أكشن مع وليد” إن إدارة أنمار الحائلي لم تصدق على شيكات بمبالغ أرسلتها له وذلك من أجل التجديد مع العميد.

رد بو عائشة على هذا الأمر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “”أثناء توقيع عقد اللاعب عبدالرحمن العبود كان وصولنا إلى جدة في وقت متأخر، وتم تسليمنا شيكات (غير مصدقة)، على أن يتم تحويل المبلغ خلال الأسبوع التالي، وفعلًا وعد وصدق حيث تم تحويل كامل المبالغ المتفق عليها في حينه”.

رئيس الاتحاد يحسم المسألة

ويبدو أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد رفض كل المحاولات وذلك لتمهيد عودة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد لـ تدريبات الفريق وذلك على خلفية تردد الأخير في تجديد عقده مع العميد.

وكان عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا رفض أكثر من مرة عرضًا قُدم من النادي للتجديد، وكان آخرها تخلفه عن اجتماع لاستلام مبلغ مالي من أنمار الحائلي يوم الجمعة الماضية، بحسب ما ذكرته قناة SSC.

وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” نقلًا عن أنمار الحائلي: “النادي رفض جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة اللاعب وأزمة تجديده للعقد، وأتمنى له التوفيق في ناديه المقبل”.