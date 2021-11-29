أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوبتها ضد نجم فريق النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر.

الانضباط تغرم فينسنت أبو بكر:

وأشارت اللجنة إلى أن فينسنت أبو بكر قام بركل لوحات الإعلان لملعب مباراة النصر ضد الأهلي، وتحريكها، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بها، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب اللقاء.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أنه إعمالًا للمادة 159 من اللائحة، وقياسًا على ما ورد في المادة (156-1) من اللائحة، فتم إلزام فينسنت أبو بكر بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

النصر يتجاوز الأهلي بثنائية:

ولعب النصر والأهلي على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، وأحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية فريقه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 17 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع.