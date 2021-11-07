عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المسحل يجتمع بمسؤولي ورؤساء الأندية:

واجتمع المسحل مع ممثلي الأندية في العاصمة الرياض، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المهندس عبدالعزيز العفالق، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم.

وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة بعض بنود لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حيث قدم رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جابر الجهني عرضًا حول عدد من المقترحات حول اللائحة.

كما قدم رئيس لجنة الحكام الرئيسية، السويسري مانويل نافارو عرضًا عن عمل اللجنة وإستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، وبرامج تطوير الحكم السعودي والاستماع لمرئيات الأندية في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع مع المسحل اليوم مناقشة مشروع مقر المعسكرات الدائم للمنتخبات الوطنية والأندية والذي يجري العمل على إقامته كمرحلة أولى في محافظة الطائف على أن يتبع ذلك عدد من المناطق الأخرى في المراحل التالية، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر الأندية ومرئياتهم عن المشروع.

اطلاع الأندية على آخر المستجدات:

ومن جانبه، أكد ياسر المسحل أن الاجتماع جاء لاطلاع الأندية على آخر المستجدات وإيضاح ما سيتم خلال الفترة القادمة والاستماع لمرئيات الأندية التي تعد شريكًا أساسيًّا في منظومة كرة القدم وتشكل جزءًا هامًّا لتطوير منظومة كرة القدم السعودية.