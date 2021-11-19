كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية الماطرة على مناطق المملكة، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال المركز عبر تويتر: إن الحالة ستبدأ بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، تصاحبها زخات من البرد على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة وتستمر من الجمعة إلى الأحد.

السبت والأحد:

وأوضح أن يومي السبت والأحد سيشهدان هطول أمطار متوسطة على تبوك والمدينة المنورة، ومحافظات المويه وتربة والخرمة والكامل بمنطقة مكة مع عدم استبعاد تأثيرها بشكل خفيف على رابغ وجدة.

ولفت إلى أن الأمطار ستتواصل في نفس اليومين بشكل غزير على الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية مع استمرارها في الأخيرة حتى الإثنين، بينما ستكون متوسطة في الرياض والقصيم، مشيرًا إلى أن الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية يوم السبت على الرياض والشرقية.