أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة المطرية على المملكة من يوم غد الجمعة إلى الثلاثاء المقبل 12- 2021/11/16.

تفاصيل الحالة المطرية:

وتوقعت الأرصاد أن يبدأ تأثير الحالة من مساء الجمعة إلى الأحد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح هابطة وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقية تبوك والمدينة المنورة.

ويمتد التأثير يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من السبت إلى الثلاثاء على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم والشرقية وشمال الرياض.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.