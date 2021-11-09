أعلنت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (284) وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد؛ وذلك للعمل بفروع النيابة العامة في مناطق المملكة.

شروط وظائف النيابة العامة:

وأبرزت النيابة العامة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة:

وأوضحت لنيابة العامة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 9 ربيع الثاني 1443هـ عند الساعة التاسعة (صباحًا)، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الخميس الموافق 13 ربيع الثاني 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل مسميات الوظائف المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)