ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، استمرت المنافسات الغنائية في العرض المباشر الخامس من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5. وقد شهدت الحلقة التعريف بالأخوين ذهبي، اللذين انضما إلى البرنامج ليشغلا مقعداً واحداً ضمن فريق مدير الأعمال حمدي بدر، وعادت بسمة عطا التي خسرت مقعدها مع مدير الأعمال حسن طالب في تجارب الأداء قبل نحو شهر مرة جديدة. وقد تصدّرت الأخيرة الترتيب العام لتفاعل الجمهور في ختام الحلقة. كما حصل الأخوين فاروق وفارس ذهبي على الدعم المالي المنتظر هذا الأسبوع وقدره 10 آلاف ريال سعودي من بدر، فيما حصل عزيز مامي على دعم مالي مماثل من طالب.

مطلع العرض

في مطلع العرض المباشر، شارك بدر حكيم وسالم الحمد وجوري قطان أغنية “يا هلال” احتفالاً بفوز فريق الهلال السعودي التي اختارها لهم حسن، قبل أن تكشف مقدمة البرنامج أجواء الجودي أن المشتركين ينتظرون إعلان مديري الأعمال عن اسمين منهما للفوز بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي، تزيد رصيدهما المالي وتدعمهما في مشوارهما. بعدها، لفتت إلى انضمام فاروق وفارس ذهبي إلى البرنامج في فريق حمدي، وعن عودة بسمة عطا التي لم يسعفها التصويت على البقاء في فريق حسن ضمن تجارب الأداء. وقد قدّم الأخوان ذهبي أغنيتهما على المسرح وتحدثا عن انطباعهما بشأن انضمامهما إلى البرنامج، وكذلك فعلت بسمة عطا التي كشفت عن حفاوة استقبالها من قبل زملائها، ثم استمر مرور بقية المشتركين على المسرح في مجموعة من الأغنيات الفردية والجماعية تباعاً، أدوا فيها ألواناً غنائية جديدة.

نهاية الحلقة

في نهاية الحلقة، أشارت الجودي إلى نسب تفاعل الجمهور مع المشتركين، لافتة إلى أن من حصد المراتب ابتداء من المرتبة الثانية وحتى ما قبل الأخيرة هم كل من: فادي فتال، ياسر شمال، سالم الحمد، بدر حكيم، زينب حسن، عزيز مامي، جوري قطان، هيثم رافي، ثم كشفت أن بسمة عطا هي من تصدرت لائحة التفاعل الجماهيري الذي وضعها في المرتبة الأولى، فيما حصل الأخوين ذهبي على المرتبة الأخيرة. ليعلن بعدها حمدي بدر أنه سيدعم هذا الأسبوع الأخوين ذهبي بمبلغ 10 آلاف ريال، فيما قرر حسن طالب أن يدعم عزيز مامي بالمبلغ نفسه.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” و”إكسترا بوليفارد” على منصة شاهد المفتوحة.

• يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 وMBC5، كلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 07:30 مساءً بتوقيت الرباط.

• يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، كلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يومياً ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

• تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يومياً 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وعلى MBC5 الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت الرباط.

• تُعرض حلقات “بوليفارد بلَس” و”إكسترا بوليفارد” من الثلاثاء إلى السبت على منصة “شاهد” المفتوحة.