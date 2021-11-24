فعّل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس، خدمة نقل حالات مرضى جلطات القلب من موقع المريض إلى معامل القسطرة مباشرة.

هدف الخدمة:

وتهدُف هذه الخدمة إلى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، واختصار الوقت لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية, كما تتضمن الخدمة قيام فرق الهلال الأحمر السعودي بعد وصوله لموقع الحالة ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة ” التوجيه الطبي” لإطلاعه على وضع الحالة، والذي يُوجه بدوره بنقل المريض مباشرة إلى معامل القسطرة في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمدينه بريدة.

وبيّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خالد صالح الخضر، أن الخدمة أنطلقت بشراكة مع تجمّع القصيم الصحي ممثلاً بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، وتعدّ إحدى ركائز الأهداف الإستراتيجية للتحول الصحي.