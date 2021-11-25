يترقب جمهور الكرة السعودية غدًا قمة الأهلي والنصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات الأهلي والنصر لها طابع خاص

وتتمتع مباريات الكبيرين بالإثارة والتشويق، كما تشهد تفوقًا طفيفًا للراقي على حساب النصر في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، حيث تقابل كل منهما في 26 مباراة، فاز الراقي في 9 مباريات وفاز النصر في 8 مباريات وتعادل الفريقين في تسع مباريات بينهما.

المباراة ذات أهمية كبرى للراقي

الراقي يسعى إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، لتعويض خسارته يوم الأحد الماضي من نادي أبها في الجولة الثانية عشرة، بينما يمر النصر بنتائج سلبية حيث خسر النصر مباراتين وتعادل في مباراتين في آخر 4 جولات له في الدوري السعودي.

وتنطلق قمة الأهلي والنصر، غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وانطلقت مباريات الجولة الـ13 اليوم بمباراتين، حيث تعادل الفتح مع ضمك بخماسية لكل فريق بينما فاز الشباب على فريق الرائد بثلاثية دون رد.