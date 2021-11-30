أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021م، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 76 محافظة في مختلف مناطق المملكة.

STC تتصدر خدمات الجيل الخامس

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة “STC” لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 60 محافظة، فيما حلت شركة “زين” في المركز الثاني، حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 46 محافظة، وشركة “موبايلي” في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 20 محافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل

ورصد التقرير الصادر عن “هيئة الاتصالات” في نهاية الربع الثالث من العام 2021م، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 367.73 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة “STC” لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 393.81 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين” في المركز الثاني بمتوسط سرعة 341.9 ميجابت في الثانية، وحلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 290.25 ميجابت في الثانية.

أداء مقدمي خدمات الاتصالات

كما كشف تقرير “مقياس” عن تصدر شركة “زين” لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في المناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك. فيما تصدرت شركة “STC” منطقتَي الحدود الشمالية، والجوف، بينما سجلت شركة “موبايلي” أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير “مقياس” في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، برفع مستوى الشفافية في السوق بنشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.