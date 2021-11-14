دشن عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للسكري بحضور وكيل الكلية للشؤون المتدربين الأستاذ محمد بن ردعان الشهري وعدد من الموظفين والمدربين والمتدربين بالكلية.

ف حوصات ولوحات إرشادية وتوعوية:

وقد تم فحص الدم الخاص بمرض السكري للعميد والمدربين والموظفين وعدد كبير من المتدربين، في الوقت الذي تم توزيع اللوحات الإرشادية والتوعوية حول هذا المرض.

أهمية اليوم العالمي للسكري:

وأكد عميد الكلية أهمية المشاركة في فعاليات “اليوم العالمي للسكري والغذاء الصحي”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري.

وبين أن الفكرة الأساسية من إقامة هذه الفعالية انطلقت من ضرورة توعية منسوبي الكلية كجزء من منظومة المجتمع بأهمية مرض السكري والذي يشكل واحدًا من أكثر أمراض العصر شيوعًا وانتشارًا حيث بلغت نسبة الإصابة به في الوقت الحالي مصاب واحد من كل عشرة منازل مما يشكل مؤشر خطر يتطلب زيادة في التثقيف حياله.

يذكر أنه عدد موظفي الكلية ومدربيها تجاوز 320 بينما يزيد عدد المتدربين عن 4500 متدرب.

​​​