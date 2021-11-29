كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد تقنية ” التسلل التلقائي” خلال مباريات بطولة كأس العرب التي تنطلق غدًا في قطر.

ما هي تقنية التسلل التلقائي ؟

وقالت صحيفة The Times الإنجليزية إن تقنية التسلل التلقائي ستعمل من خلال إرسال إشارة تلقائية لحكام تقنية الفيديو، في حالة حدوث تسلل، بينما سيتخذ حكم اللقاء القرار النهائي.

ومن خلال خاصية الذكاء الاصطناعي ستعمل التقنية وذلك من خلال أنظمة تم تثبيتها في ملعب المباراة، وهي من تصميم شركة “أي هاوك” الموجودة في المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي واحد من ضمن المشاركين في تلك المسابقة المقامة في قطر، بينما سيلعب الفريق بقائمة بعيدة عن الأساسيين.

4 مباريات غدًا في افتتاح بطولة كأس العرب

وفي يوم الافتتاح تنطلق 4 مباريات في البطولة وهم “تونس وموريتانيا، العراق وعمان، قطر والبحرين، الإمارات وسوريا”.

المباراة الأولى بين منتخبي تونس وموريتانيا تنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين منتخبي العراق وعُمان في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثالثة بين منتخبي قطر والبحرين في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الرابعة بين الإمارات وسوريا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.