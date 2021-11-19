أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلومات الصباحية والمسائية للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين بالمنطقة، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ، حيث ستفتح بوابة القبول بدءًا من الأحد 16ربيع الآخر 1443هـ، حتى الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.

طلبات التسجيل والقبول:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عددٍ من التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.

وبيّن ” البلوي ” أن التسجيل يشمل كذلك برامج الدبلوم المسائي للكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بتبوك وفق التخصصات المطروحة عبر بوابة القبول الموحد، مشيراً إلى أن إجراءات الفرز للمتقدمين لبرنامج البكالوريوس المسائي (بنين/بنات) ومراسلة المقبولين ستبدأ يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني ولمدة ثلاثة أيام، فيما ستبدأ إجراءات القبول النهائية بتاريخ 23 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة أربعة أيام وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة.