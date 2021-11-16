تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الأحد القادم، استقبال طلبات التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ، ويستمر حتى 25 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طلبات القبول والتسجيل:

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين بمدينة نجران والمحافظات التابعة لها، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عددٍ من التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.

وبيّن أن التسجيل يشمل كذلك برامج الدبلوم المسائي للكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بنجران وفق التخصصات المطروحة عبر بوابة القبول الموحد، مؤكداً حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على التوسع في البرنامج التدريبية وفتح المجال لتخصصات أكثر سواء في كليات البنين أو البنات بما يواكب احتياج سوق العمل.